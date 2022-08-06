Прогноз погоды в Израиле на 7 августа: жара, без осадков

Синоптики заявили, что существенных изменений в погоде не будет. Температура в воскресенье окружающей среды останется высокой, хоть и понизится на 1-2 градуса в некоторых регионах. Осадков не ожидается.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +31°С днем, +20°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +25°С ночью;
- Хайфа: ясно, +28°С днем, +22°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +24°С ночью;
- Эйлат: ясно, +42°С днем, +30°С ночью;
- Тверия: ясно, +37°С днем, +26°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 7 августа составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 31°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
Температура воды в Мертвом море 6 августа ожидается в районе 31°С.
Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.