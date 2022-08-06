Прогноз погоды в Израиле на 7 августа: жара, без осадков

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Несмотря на то, что температура воздуха в некоторых регионах опустится на пару градусов, в Израиле все равно будет тепло и солнечно.

Синоптики заявили, что существенных изменений в погоде не будет. Температура в воскресенье окружающей среды останется высокой, хоть и понизится на 1-2 градуса в некоторых регионах. Осадков не ожидается. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +31°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +25°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +22°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +24°С ночью;

Эйлат: ясно, +42°С днем, +30°С ночью;

Тверия: ясно, +37°С днем, +26°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 7 августа составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 31°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 31°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Температура воды в Мертвом море 6 августа ожидается в районе 31°С. Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.

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Автор материала: Аарон Кальвин