Проповедник мечети Аль-Акса сделал заявление о передаче недвижимости в Иерусалиме

По словам Мухаммада Саранды, любого, «кто торгует Палестиной и ее жителями», ждут жесткие последствия за свои действия.

Священнослужитель мечети Аль-Акса, шейх Мухаммад Саранда, видит опасность в деятельности ассоциаций, стремящихся передать имущество в Иерусалиме «поселенцам». Об этом он сказал, произнося пятничную молитвенную проповедь.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что на проведи в мечети Аль-Акса присутствовали около шестидесяти тысяч верующих мусульман — в том числе большое количество израильских арабов, прибывших на автобусах от имени исламского движения.

Согласно сообщению, Саранда назвала передачу недвижимого имущества «врагу» «изменой», осуществленной путем расстановки ловушек для простых людей и подделки документов.

«Дом Святых в Иерусалиме не станет добычей жадных. Любого, кто торгует Палестиной и ее жителями, ждут суровые последствия за свои действия», — сказал проповедник.

Саранда также предупредил тех, кто небрежно относится к защите Иерусалима, и тех, кто игнорирует вторжение поселенцев в мечеть Аль-Акса (Храмовая гора), о неизбежном наказании и унижении.

Как сообщал Курсор, в январе пятничная молитва в мечети Аль-Акса, которую посетили 50 тысяч человек, послужила платформой для призыва общественности к мобилизации на «сопротивление» против Израиля.

Шейх Икрима Сабри, глава Высшего исламского совета, в своей проповеди говорил о важности удержания и защиты земли, восхваляя образ действий жителей Вади Джоз, Сильвана, Буркина, Бейты, Дженина и палестинских арабов в остальных районах Иудеи и Самарии и Иерусалима.

Сабри назвал палестинцев «хранителями веры и земель» и подчеркнул запрет на продажу земли евреям или отказ от нее.

«Посредничество и передача земли и недвижимости (евреям) — это предательство и выход из всей мусульманской группы и выход из всей общины», — заявил он.

Курсор ранее писал, что евреи переодеваются мусульманами, чтобы помолиться на Храмовой горе.