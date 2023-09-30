В Тель-Авиве планируют собраться на традиционный марш тысячи противников судебной реформы.

В субботу, 30 сентября в Тель-Авиве пройдет очередная демосстрация в знак протеста против реформы судебной системы правительства. Этот протест приходится на 39-ю неделю массовых митингов.

Об этом пишет "Тimesofisrael".

Организаторы митингов заявили, что их протесты подчеркивают капризный и разрушительный характер правления премьер-министра Биньямина Нетаньягу. Они назвали премьера "экспертом в разделении и раздоре" между религиозными и светскими жителями страны.

Также организаторы протеста утверждают, что экономика страны находится на грани разрушения, а вместо этого они сталкиваются с провокациями и постоянным демонтажем демократии.

"В субботу вечером мы все встретимся на улице Каплан — укрепим наши ряды, с прямыми спинами, объединимся, чтобы выразить призыв к демократии на массовом митинге солидарности", — говорится в заявлении.

Так, шествие демонстрантов пройдет от площади Дезенгоф - оно начнется в 19:00. Центральный митинг противники судебной реформы проведут в 20:00.