Протестующих пилотов-резервистов вернут на службу - ВВС

Около 230 не выходят на службу в знак протеста против судебной реформы, что наносит ущерб боеспособности сил.

Военно-воздушные силы (ВВС) приступили к процессу возвращения на резервную службу некоторых пилотов и штурманов, которые прекратили являться на службу в знак протеста против судебной реформы.

Об этом сообщает "ХаАрец".

Командиры эскадрилий резервистов лично связываются с ними, убеждая вернуться на службу, поскольку их отсутствие ведет к постепенному снижению боеготовности на официальный адрес ВВС и может до конца года достигнуть критической точки.

С июля в результате принятия закона об отмене "принципа разумности" около 230 пилотов и штурманов запаса прекратили являться на службу. Однако в сентябре некоторые из них вернулись к тренировкам.

Обычно резервисты посещают свои эскадрильи не менее одного дня в неделю для тренировок. Многие из них также участвуют в военных операциях. Прекращение тренировок на протяжении двух месяцев приводит к снижению квалификации пилота, и ему потребуется несколько тренировочных вылетов, чтобы восстановить навыки.

В середине августа командующий ВВС признал, что неявка резервистов на службу со временем может нанести реальный ущерб боеспособности сил.

Тем не менее высокопоставленные офицеры ВВС указывают на то, что ВВС смогли приспособиться к ограничениям и продолжают успешно выполнять большую часть своих задач благодаря тщательному планированию и перераспределению срочно служащих, которые теперь выполняют ранее порученные резервистам задачи.