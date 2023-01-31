Работница детсада, издевавшаяся над детьми, выйдет на свободу досрочно

Прокуратура не возражала против сокращения ее срока наполовину и подавать апелляцию не будет.

Помощница воспитательницы из садика в Рош ха-Аине Лираз-Тиферет Натан, приговоренная к двум годам тюремного заключения за издевательства над детьми, выйдет на свободу через один месяц.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что комиссия по досрочным освобождениям решила сократить ее срок на половину — она будет освобождена, отбыв всего 12 месяцев наказания. Прокуратура не возражала против сокращения ее срока наполовину и подавать апелляцию не будет.

Лирах-Тиферет Натан была помощницей воспитательницы Кармель Мауды, приговоренной к 9,5 годам за регулярные и продолжительные издевательства и избиения маленьких подопечных. Преступления Мауды и ее помощницы вызвали волну возмущения в обществе.

Освобожденная досрочно Натан должна будет дважды в месяц регистрироваться в полицейском участке. Ей будет запрещено выходить из дома по ночам и жить в Рош ха-Аине.

Родители пострадавших детей выразили возмущение освобождением осужденной. Они сказали, что крайне удивлены тем, что государство поддержало досрочное освобождение.

«Решение власти ужасает: им важнее реабилитировать преступницу, нежели добиться справедливости и защитить детей», — цитируют СМИ возмущенных родителей.

Члены комиссии решили, что Лираз-Тиферет Натан пройдет процесс реабилитации вне тюрьмы.

«Реабилитация за пределами тюрьмы? Мои дети еще даже не приблизились к реабилитации!» — возмущена мать одного из детей.

Другие говорят, что она была так же виновна, как Кармель Мауда, и изначально ее двухлетний срок был недостаточным наказанием.

Как сообщал Курсор, в апреле 2022 года полиция арестовала 48-летнюю воспитательницу в детском саду в Кирьят-Ате по подозрению в жестоком обращении и нападении на беспомощных малышей после того, как на нее пожаловались родители.

Также Курсор писал о том, что в Маале-Адумим арестовали воспитательницу за жестокое обращение с детьми.