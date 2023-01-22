Израильский боец Иностранного легиона ВСУ Геннадий Тичина: Россия уже проиграла эту войну

Геннадий Тичина — репатриант из Одессы, проживающий в Нетании. Через месяц после начала войны в Украине он вступил в ряды ВСУ и помогал украинцам противостоять вооруженной агрессии рф. Это его история.

Две недели назад многие израильские и другие СМИ написали о военнослужащем Иностранного легиона ВСУ, гражданине Израиля, Геннадии Тичине, которого после тяжелейшего ранения в боях на востоке Украины благодаря израильским и украинским меценатам перевезли из госпиталя в Харькове в Киев для продолжения лечения. «Курсор» решил узнать историю нашего соотечественника, который добровольно променял спокойную жизнь в Нетании на ад войны в Украине. Израильский герой получил очень тяжелые ранения в последних числах декабря минувшего года, а уже спустя три недели рассказал нам, как попал на войну, чем руководствовался, вступив в ряды ВСУ и поделился своим мнением относительно того, чем закончится эта ужасная война.

«Не смог бы жить спокойно, если бы ничем не помог Украине»

Геннадий Тичина родился в Одессе, там прошло его детство. В 13 лет, в начале марта 1990 года, вместе с мамой он переехал в Израиль, в Нетанию. Мама работала швеей, трудилась по 12 часов в день, а потому уже через год Геннадий перестал посещать школу, чтобы устроится на работу и помогать ей. В 18 лет Геннадий пошел на службу в израильскую армию, мечтал защищать страну, попал в Тель-ха-Шомер.

«Я хотел в боевые части, хотел воевать за Израиль, но меня не взяли, отслужил водителем. После армии женился, вскоре родилась дочь, сейчас ей уже 23. После службы я устроился водителем грузовика, подрабатывал иногда на стройке… В Одессу приезжал стабильно два раза в году, навещал тетку в Беляевке (село в Одесской области. — Ред.). Все это время я постоянно поддерживал связь с Украиной, со своими друзьями, которые остались в родной для меня Одессе, родственниками. Я всегда рассказывал дочери, которая выросла в Израиле, как прекрасен этот город, — рассказывает Геннадий корреспонденту «Курсора» и добавляет — поэтому начало полномасштабной войны в Украине воспринял, как личную трагедию: «Одессу бомбили! Я просто решил, что не могу оставаться в стороне».

Геннадий вспоминает, что 24 февраля, когда узнал, что россияне вторглись в Украину, сперва не поверил. Впрочем, как и большинство не только израильтян, так или иначе привыкших жить в состоянии постоянной войны, но и людей всего мира, убежден боец.

«Помню, я не мог уместить в голове, как такое вообще может случиться в современном мире, — рассказывает Геннадий. — Сильным потрясением для меня стали кадры из пригородов Киева, после того, как оттуда выгнали россиян. То, что происходило в Буче, вызвало дикий страх за родных. И я понял, что не могу оставаться в стороне. Просто не смогу нормально жить, зная, что по Одессе ездят российские танки, что оккупанты расстреливают мирных людей и уничтожают все, что мне дорого. Поэтому решение пришло само собой — надо ехать защищать город, в котором я родился».

Геннадий приехал в Украину 24 марта, спустя ровно месяц после начала вторжения. С одним чемоданом и без определенной цели. Он лишь точно знал, что должен помогать людям в такое тяжелое время. Ехал целенаправленно к родственникам — тетке, двоюродным брату и сестре в Беляевку. Регион с первых дней войны находился под обстрелами, люди жили в страхе. И уже там по приезду Геннадий решил, что должен идти на фронт, чтобы помочь прекратить это безумие.

«Пошел в местный военкомат, в Беляевке. Так как я гражданин Израиля, они, кончено, были немножко шокированы, — вспоминает Геннадий. — Попросился сразу на фронт: хочу воевать, говорю. Но сначала они мне отказали, просто сказали, что не знают, что со мной, израильтянином, делать и как взять в ВСУ гражданина другой страны. Но я настаивал, убеждал и дежурный офицер понял, что спорить бесполезно. Начал куда-то звонить, наводить справки, в итоге спросил: пойдешь в десантно-штурмовую бригаду Иностранного легиона? Я сказал: конечно!».

Сначала Геннадия направили на обучение на Яворивский полигон на западе Украины, в 30 километрах от Львова. После интенсивного курса он стал бойцом Иностранного легиона вместе с добровольцами из других стран. Вспоминает, что обеспечение было отличное, да и общий язык с братьями по оружию нашел очень быстро.

«В Легионе воюют только добровольцы, все знают, ради чего сюда приехали, все мотивированы. В основном, это выходцы из бывших республик СССР (Латвия, Литва, Молдова), но есть также граждане США, Британии, Франции, и многих других стран. В конце июня-начале июля мы уже были в Харькове, потом нас перебросили на купянское направление, непосредственно на фронт», — вспоминает боец.

В целом Геннадий провоевал в Иностранном легионе ВСУ почти полгода: сперва держали оборону, а потом освобождал всю Харьковскую область.

«Крайний» бой и возращение на фронт

В начале декабря 2022-го Геннадий с побратимами получили увольнительные. Геннадий показывает фото, сделанное на въезде в Купянск за пару недель до боя, в котором он был ранен. Бойцы ехали в Харьков отдохнуть от боевой обстановки. Остановились на въезде в Купянск, чтобы сфотографироваться на фоне желто-голубой стелы. Ну а после короткого отдыха — снова вернулись на фронт.

Геннадий рассказал подробности своего крайнего (в ВСУ не принято говорить «последнего». — Ред.) боя, в котором он получил тяжелейшие ранения. Бригаде Геннадия Тичины была поставлена задача освободить село в Луганской области.

«Точнее обозначить место не могу, так как там по-прежнему идут бои и мои боевые товарищи сражаются за каждый холм, — рассказывает Геннадий. — Возле села у противника были расположены траншеи, мы брали их штурмом. Сперва у нас был огневой контакт на небольшом расстоянии, может быть метров сто. Первые три звена по четыре человека успели прорваться в траншеи, а мы — я и еще трое — побежали наискосок через поле. Оно оказалось очень плотно заминировано. Я пробежал буквально 20 метров… Попал на растяжку. «Монкой» (противопехотная осколочная мина направленного поражения. — Ред.) мне сразу оторвало ступню левой ноги, разорвало очень сильно правую ногу, оторвало кусок лица, выбило правый глаз. Но так как ребята уже были в траншеях, выползать пришлось самому. И я выполз. Было, конечно, больно, в спину прилетели еще пару осколков, в живот тоже врезался осколок…»

Геннадий помнит все до мельчайших подробностей — как выползал на руках из посадки, как его подхватили побратимы, как несли на носилках, и как он обрадовался, когда услышал своих.

«Умереть я не боялся, был страх попасть в плен к россиянам. Потому, когда услышал, что бойцы говорят на украинском, успокоился. Хотя сложности только начинались, ведь побратимам пришлось эвакуировать меня под обстрелами — по нам «работал» вражеский танк (позже уже узнал, что буквально на следующий день наши его сожгли). Меня сначала перенесли в БТР, потом автомобилем доставили в какую-то местную больницу. Там я уже отключился, пришел в себя уже харьковском госпитале, куда меня перевезли», — рассказал Геннадий.

Врачи диагностировали бойцу многочисленные осколочные ранения головы, лица, живота, спины, травмы ног с многочисленными переломами и отрывом левой конечности… В Харькове ему оказали всю возможную помощь, но было очевидно, что со столь тяжелыми ранениями Геннадия необходимо срочно везти в Киев. На помощь пришли израильские организации, которые, несмотря на полномасштабную войну, остаются в Украине, а также офис Почетного консула Израиля в западном регионе Украины.

«Я очень благодарен людям, которые помогли и поддержали в этот сложный момент. Мой перевод в Киевский институт травматологии организовали представители организации ЗАКА во главе с Нахманом Дикштейном, отдельная благодарность почетному консулу Израиля в Украине Олегу Вишнякову, Элиезеру Фельдману и Валерию Тарасову. Благодарен также врачам, которые от меня не отходили и продолжают оказывать помощь, делают все, чтобы скорее вернуть меня к нормальной жизни», — говорит он.

Медики говорят, что Геннадия ждет еще минимум две операции (после уже проведенного десятка) — по одной на каждую ногу. За этим последуют реабилитация и протезирование. А потом… наш герой собирается снова вернуться на фронт и продолжить борьбу с оккупантами.

«У меня контракт на три года, я собираюсь вернуться в строй как можно скорее. Сегодня уже, конечно, для выполнения каких-то других функций — в десантно-штурмовую роту я вряд ли опять попаду. Но приносить какую-то пользу для скорейшей победы я могу и буду», — говорит Геннадий. — Для отдыха еще будет время, а сейчас — важно сделать все, чтобы российские войска как можно скорее покинули Украину и украинцы снова жили нормальной спокойной жизнью».

Он убежден, что Украина вскоре победит и не видит другого исхода событий, ибо зло не может остаться безнаказанным.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!