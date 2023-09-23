Расписание Судного дня в Израиле - внесены изменения в движения транспорта

Жизнь в стране в этот день фактически остановится.

В воскресенье вечером жизнь в Израиле полностью замрет более чем на сутки, ведь евреи по всему миру будут праздновать Йом-Кипур, день строгого сухого поста, покаяния и молитвы. В этот день принято соблюдать пост и посещать синагоги, а кто хочет обычный выходной, то едет за границу или на природу.

Об этом пишут "Новости Израиля".

Движение транспорта в этот день будет приостановлено, закроется даже международный аэропорт Бен-Гурион, который традиционно не отправляет и не принимает рейсы в Йом-Кипур. Последний рейс за границу отправится завтра в 14:00, первый рейс после исхода Судного дня - в 22:30 в понедельник.

Также уже с 13:00-14:00 воскресенья на всей территории страны перестанут курсировать автобусы, закроются все магазины и кафе в еврейских и “смешанных” населенных пунктах. Поезда будут ходить в воскресенье с 6:00 до 13:00 по усиленному расписанию. Уточняется, что количество поездов увеличат, откроется движение даже на ветках, закрытых на проведение работ по электрификации.

Йом-Кипур наступит в Иерусалиме за несколько минут до 18:00, в остальных городах чуть позже - между 18:05 (Эйлат) и 18:17 (Беэр-Шева). Окончание поста - через 25 часов, примерно после 19:10.

Въезды в города на указанное время тоже будут перекрыты полицией - дороги будут открыты только для пешеходов, велосипедистов и любителей других видов безмоторного транспорта. Единственное исключение составляют автомобили экстренных служб - “скорой”, пожарных, спасателей и полиции.

Ранее "Курсор" писал о том, что ЦАХАЛ заявил о блокаде палестинских территорий на Йом-Кипур.