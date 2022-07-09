Репатриант из рф представил новую карту железных дорог Израиля

Дизайнер Константин Коновалов, который три месяца назад репатриировался из россии*, разработал схему железных дорог Израиля.

Специалист в области транспортного графического дизайна Константин Коновалов, который в апреле 2022 года репатриировался из москвы, представил новую карту железных дорог Израиля.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице, где опубликовал соответствующее видео.

Отмечается, что впервые на одной схеме изображены и линии железных дорог, и автобусные маршруты до всех крупных городов страны.

Константин Коновалов отметил, что своим проектом он хочет обратить внимание на себя и показать, что общественный транспорт Израиля можно начать делать более понятным и удобным для пассажиров.

Известно, что Константин является профессионалом в области транспортного графического дизайна. Он вместе с коллегами разработал дизайн схемы московского метро 2030 года, которая основана на перспективных планах строительства и включает более 200 новых станций.

«Курсор» писал ранее, что министр финансов Авигдор Либерман, министр транспорта Мерав Михаэли и гендиректор министерства транспорта Михаль Франк объявили о начале реформы общественного транспорта в Израиле. Речь идет о проекте «Дерех шава».

Еще мы писали, что в минтранспорта Израиля просят граждан пройти специальный опрос и поделиться своим мнением относительно общественного транспорта в стране.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!