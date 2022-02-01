Российские глушители в Сирии создают помехи для полетов в Израиль

Спуфинг, который обманывает GPS самолета, заставляя его думать, что он находится где-то еще, влияет на гражданские полеты над Средиземным морем.

Самолеты, летящие в Израиль со стороны Средиземного моря, снова испытывают проблемы с навигацией из-за системы спуфинга сигналов, установленной Россией в Сирии.

Об этом сообщает timesofisrael.com.

Согласно отчету, несколько недель назад у пилотов начались проблемы, и Израиль отправил в Москву сообщение о том, что система создает помехи в ее гражданском воздушном пространстве. Однако Россия, как сообщается, отклонила запрос Израиля, настаивая на том, что система необходима для защиты ее солдат, дислоцированных в Сирии.

Помехи в приеме GPS самолетами, по-видимому, связаны с формой радиоэлектронной борьбы, известной как «спуфинг», в которой Россию обвиняли в прошлом в качестве защитной меры, несмотря на то, что она вызывает сбои в работе ближайших самолетов и кораблей.

В сообщении говорится, что Израиль работает над нейтрализацией помех. Проблема связана с глушителем сигналов, установленным на авиабазе Хмеймим в Латакии, недалеко от того места, где недавно были нанесены предполагаемые израильские авиаудары. Однако официальные лица, как сообщается, считают, что глушение направлено на другие цели, и вред, нанесенный Израилю, не был преднамеренным.

Ранее Курсор сообщал, что Сирия и Россия начали совместное воздушное патрулирование границы у Голанских высот.

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