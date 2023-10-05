Нашим гражданам объяснили, что теперь делать с приобретенными билетами.

В ОАЭ принят новый закон, который может создать некоторые трудности для множества туристов, включая израильтян. В соответствии с этим законом, въезд в страну будет запрещен для людей, у которых в графе "дата рождения" указано "00/00".

Об этом пишет "Детали".

В Израиле такая отметка присутствует у граждан таких стран, как Марокко, Тунис, Эфиопия и Турция. Подобная практика распространена и в других странах. Новый закон уже вступил в силу, и туристы с такой записью в паспорте могут получить отказ во въезде в ОАЭ.

У тех, кто желает изменить запись в графе "дата рождения", есть возможность обратиться в отделение Управления по делам населения и миграции. Однако процесс получения нового заграничного паспорта займет около шести недель.

Для тех, кто уже приобрел билеты в ОАЭ, существует возможность оформления временного паспорта, однако его стоимость составит 800 шекелей, а его срок действия будет всего один год.

Еще мы рассказывали, как десятки израильтян несколько часов продержали в аэропорту Абу-Даби. Отмечается, что рейс прибыл из Тель-Авива, на борту было множество израильтян. Но из-за технического сбоя пассажиры не могли получить визу для въезда в страну.

В то же время в МИД сообщили, что причиной задержки стал компьютерный сбой в аэропорту. Консул Израиля прибыл на место, чтобы решить проблему. Только через несколько часов всем израильтянам, прибывшим этим рейсом, разрешили въезд в ОАЭ, и они отправились по своим отелям.