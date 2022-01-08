С завтрашнего дня вступают в силу новые правила въезда в Израиль

Новые правила вступают в силу в полночь с субботы на воскресенье.

Израиль собирается вновь открыть свои границы для привитых и выздоровевших иностранных туристов с воскресенья, 9 января.

Об этом пишет Times Of Israel.

В пятницу Израиль закрыл свой список «красных» стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, сделав возможными поездки во все страны и из всех стран.

Держа свои границы закрытыми на протяжении большей части пандемии, Израиль начал пропускать вакцинированных туристов в начале ноября, но к концу того же месяца снова запретил въезд иностранных граждан в попытке сдержать вариант Омикрон. Этот запрет заканчивается 9 января.

Несмотря на изменение политики, чиновники здравоохранения по-прежнему рекомендуют избегать любых поездок, поскольку вирус продолжает распространяться.

Новые правила для иностранцев по состоянию на 9 января:

Туристы должны быть привиты (в большинстве случаев не менее двух прививок) или выздоровели от коронавируса в течение последних 180 дней. Вакцинация должна быть проведена не менее чем за 14 дней до отъезда.

Признаны следующие вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovak, Sinopharm, Johnson & Johnson, Covishield и Sputnik V. Туристы должны предъявить сертификат о вакцинации.

В настоящее время Израиль признает только сертификаты о выздоровлении из Европейского Союза, основанные на положительном тесте NAAT. Ревакцинированные, невакцинированные лица из других стран в настоящее время не могут въехать в страну.

Туристы должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов после вылета. Они также должны подать онлайн форму заявки на участие.

По прибытии в аэропорт Бен-Гурион будет проведен повторный ПЦР-тест. Туристы должны пройти карантин до получения отрицательного результата или по истечении 24 часов, в зависимости от того, что наступит раньше.

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