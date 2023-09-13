Саудовская Аравия выдвинула свои условия для мирного соглашения с Израилем - Блинкен

В США рассказали, что предлагают в Эр-Рияде для продолжения нормализации отношений с Иерусалимом.

Саудовская Аравия сообщила Соединенным Штатам свое главное условие для достижения соглашения о нормализации отношений между Эр-Риядом и Иерусалимом. Они требуют, чтобы урегулирование израильско-палестинского конфликта основывалось на создании двух государств.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает "Сегодня в Израиле".

Так, Блинкен подтвердил позицию администрации президента США Джо Байдена, согласно которой расширение Авраамских соглашений не заменит урегулирование израильско-палестинского конфликта. Он отметил, что Саудовская Аравия также придает большое значение участию палестинской стороны в этом процессе и подчеркнул важность решения о создании двух государств.

"По нашему мнению, это должно включать решение о создании двух государств. Из того, что мы слышим от саудитов, также ясно, что если этот процесс будет продвигаться вперед, палестинская часть также будет очень важна", - заявил Блинкен.

Также он объяснил, почему администрация Байдена поддерживает лидеров Израиля и Саудовской Аравии, несмотря на непростые отношения с ними и их репутацию в области прав человека и демократических принципов. По словам госсекретаря США, стремление к миру, процветанию и созданию возможностей для всех является центральным вопросом, и помощь в достижении нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией может привести к положительным изменениям в регионе и в мире в целом.

Блинкен заключил, что если бы ведущая мусульманская страна заключила мир с Израилем, это принесло бы широкие выгоды, простирающиеся далеко за пределы региона.

"Курсор" также писал, что Галант попросит США дать разъяснения касательно предлагаемой саудовской ядерной программы.