Семья из Раананы отсудила у государства 4,5 млн шекелей - подробности

Суд согласился с истцами, однако уменьшил требуемую сумму, которая изначально составляла 14 миллионов шекелей.

На днях суд Центрального округа принял решение в пользу семьи Йона, которая требовала от государства многомиллионную компенсацию за то, что их выселили из частного дома, чтобы в том районе проложить шоссе. Но по итогу, израильтяне просто остались без крыши над головой.

Об этом пишет издание The marker.

Оказалось, что в 2009 году семья была выселена из-за того, что государство решило отдать эту часть земли под строительство шоссе 531, в 2007 году компания "Нетивей Исраэль" об этом сообщила жильцам, пообещав, что за снесенное здание они получат компенсацию в размере миллион шекелей или же похожий участок с правами на строительство, но только в другом месте.

Семейство решило, что выгоднее будет получить земельный участок, на котором они смогут построить себе новый дом. Однако, план не получил продвижения и окружная комиссия вскоре вообще его отклонила. По итогу, в 2016 году семья подала иск в суд против местного муниципалитета и компании "Нетивей Исраэль", заявив, что они поступили недобросовестно и просто оставили их без крова.

Владельцы разрушенного жилья попросили суд, чтобы им либо выделили земельный участок под строительство дома, либо же выплатили 14 миллионов шекелей моральной компенсации. Судья отклонила решение, касающееся альтернативного участка, поскольку это обещание не имело юридической силы, а вот в части компенсации согласилась, но только уменьшила сумму до 4,5 миллиона шекелей. Также "Нетивей Исраэль" будет обязан оплатить пострадавшей семье судебные издержки в размере 280 тысяч шекелей.

"Курсор" писал ранее, что водитель из Хайфы получит компенсацию за столкновение с диким кабаном.