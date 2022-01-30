Семья подростка-поселенца назвала закрытие дела о его смерти «ножом в сердце»

Семья Ахувии Сандак осуждает принятое на прошлой неделе решение о прекращении расследования полицейской погони, в результате которой более года назад погиб подросток-поселенец.
Об этом пишет Times Of Israel.
«Почему у нас нет элементарного права на то, чтобы дело дошло до суда?» — спрашивает Авраам Сандак, отец Ахувии.
«Если Ахувия был убит ударом, то наши сердца пронзены мечом неправды», — добавляет он. «Кровь нашего любимого сына Ахувии вопиет из-под земли. Мы, родители Ахувии, боремся не только за его кровь, но и за кровь всего Израиля. Мы сделаем все возможное, чтобы наш сын стал последним, убитым полицейским насилием и несправедливой ненавистью.»
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