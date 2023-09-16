Сколько электрических машин будет в Израиле к 2030 году - прогноз минэнергетики

Речь идет об оценках, связанных с частным автотранспортом.

В Израиле на сегодня насчитывается около 70 тысяч электрокаров, но их количество к 2030 году может существенно увеличится. Согласно прогнозам министерства энергетики, через 7 лет в нашей стране будет приблизительно 1,29 млн частных электрических автомобилей.

Об этом сообщает издание Calcalist.

Этот прогноз необходимо делать представителям ведомства, чтобы планировать рост потребления электроэнергии в стране. Ранее по оценкам предполагалось, что к 2030 году израильский электрический автопарк будет составлять 1,35 млн единиц. Однако в прогнозе не учитывают плагин-гибридные автомобили, у которого есть возможность заряжать аккумулятор от электрической сети, в отличие от обычного гибрида.

Если прогноз министерства сбудется, то 6 процентов от общего потребления электроэнергии в Израиле будет припадать на зарядку автомобилей, а сейчас этот показатель составляет 0,3 процента. А если к 2050 году частных электрических машин станет около 6 млн, то показатель составит 15 процентов.

"Курсор" писал ранее, что согласно обновленным данным, на израильском рынке самой большой популярностью продолжается пользоваться автомобиль Hyundai. С начала 2023 года в нашу страну было поставлено более 36 тысяч машин этого бренда.

Еще мы писали, что в Израиле разработаны новые правила относительно параллельного импорта автомашин.

Напомним, что каждый месяц в Израиле угоняют порядка 1800-2000 автомобилей, из-за этого экономика теряет ежегодно 2,2,5 млрд шекелей, а это существенная цифра. Если в 2021 году на тысячу машин приходилось 29 угонов, то в прошлом году показатель уже достиг 43.