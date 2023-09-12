Сколько израильтян считают, что правительство должно подчиняться решению БАГАЦа - опрос

В опросе приняли участие 514 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Представители компании "Лазар мехкарим" провели новый опрос, результаты которого показали, сколько израильтян придерживаются мнения, что правительство должно подчиняться решению БАГАЦа.

Об этом сообщает издание "Детали".

Как оказалось, "за" выступает 63 процента опрошенных граждан, даже если Верховный суд решит признать недействительным закон об отмене принципа разумности. А вот 37 процентов респондентов считают, что подчиняться постановлению не обязательно.

Израильтянам также задали вопрос, кому, по их мнению, должен подчиняться ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК в случае конституционного кризиса. И 39 опрошенных граждан ответили, что правительству страны, а 40 процентов считают, что БАГАЦу.

Отмечается, что в опросе приняли участие 514 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, как евреи, так и арабы. Максимальная погрешность выборки составляет 4,3 процента.

"Курсор" писал ранее, что результаты нового опроса показали, что 51 процент израильтян больше всего доверяют Бени Ганцу, который назвал последний призыв к переговорам с оппозицией "трюком Нетаниягу". И только 33 процента опрошенных верят, что глава правительства искренне стремится к компромиссу по судебной реформе.

Еще мы писали, что правительство направило в БАГАЦ (отдел конституционных вопросов) письмо, накануне слушаний по законопроекту ограничения применения принципа "достаточной разумности", в котором указало, что их отмена может привести к хаосу и анархии в государстве.