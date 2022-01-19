Следующий международный аэропорт Израиля будет построен в Неватим

На конференции, посвященной аэропорту Неватим, министр транспорта Израиля Мейрав Михаэли и министр иностранных дел Яир Лапид объявили, что правительство будет работать над утверждением создания следующего международного аэропорта Израиля в Неватим в Негеве.

Об этом сообщает maariv.co.il.

Заместитель министра иностранных дел и заместитель премьер-министра Яир Лапид сказал:

«Все правительство мобилизовано для создания международного аэропорта Неватим. Невозможно поддерживать доставку жителей в Негев без создания инфраструктуры и возможностей трудоустройства для его поддержки, и аэропорт это ответ на все».

Лапид сослался на возражения оборонного истеблишмента против создания аэропорта и заявил: «Я понимаю озабоченность армии и считаю, что со всем можно справиться. Нет никаких материальных причин, по которым не следует строить аэропорт в Негеве».

Мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович присоединился к министрам, заявив:

«Сотрудничество глав местных органов власти на севере и юге по этому вопросу является экстраординарным, аэропорт на юге не является «роскошью» и должен стать двигателем социального и экономического роста Негева».

Ранее Курсор сообщал, что главный аэропорт Израиля может закрыться.

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