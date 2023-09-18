СМИ: в Израиле начали распространять фальшивые 200-шекелевые купюры

Деньги сложно распознать без "глубинной проверки".

Финансовые органы нашего государства обеспокоены тем, что в Израиле начали распространять фальшивые купюры номиналом в 200 шекелей, которые печатают в Турции, на высококачественных полиграфических линиях, поэтому распознать подделку невооруженным глазом достаточно сложно.

Об этом сообщает Mako.

Как говорят источники, в основном купюры подделывают организованные преступные элементы из арабского сектора, а также еврейский криминалитет в Ашдоде. Помимо Турции подпольные типографии также есть в Палестинской автономии, Рамле и Лоде. И фальшивые деньги проблематично распознать без "глубинной" проверке не то, что продавцам, а даже операторам в пунктах обмена валют.

Один из владельцев магазина рассказал, что за месяц в торговой точке может насчитываться фальшивых 200-шекелевых купюр на сумму в 50 тысяч шекелей. Поэтому, многие владельцы бизнеса опасаются потерять средства и перестали принимать от клиентов и поставщиков деньги номиналом в 200 шекелей, но у СМИ нет данных, есть ли точно такие заведения и насколько их много. В большинстве торговых точек купюру действительно изучают прежде чем принять, то вряд ли перестанут ее брать у покупателей "по умолчанию".

"Курсор" писал ранее, что жителя Ашдода признали виновным в незаконной организации предприятия, которое занималось чеканкой фальшивым монет номиналом 5 шекелей. Их производили для дальнейшей продажи и использования.

Еще мы писали, что в Израиле продолжают действовать банкоматные мошенники, поэтому израильтян просят проявлять внимательность при снятии наличных средств. Жертвами злоумышленников недавно стали несколько жителей Нагарии.