Состояние кораллового рифа в Эйлате вызывает беспокойство экспертов

Министерство охраны окружающей среды заявляет, что коралловый риф не восстановился после шторма в 2020 году и получил дальнейшие повреждения.

В среду, 3 августа, министерство охраны окружающей среды опубликовало отчет, касающийся состояния кораллового рифа у южного израильского портового города Эйлат. Согласно данным, риф пока не смог восстановиться после шторма в 2020 году, а наоборот, количество коралловых колоний продолжает снижаться.

Об этом сообщает издание Times of israel.

В отчете сказано, что шторм привел к потере от 6 до 22 % кораллового покрова в заливе, и с тех пор риф потерял еще 5% морских беспозвоночных. Результаты мониторинга показывают, что наблюдается снижение численности морских ежей примерно на 50 % по сравнению с 2019 годом. А морские ежи играют важную роль в очистке рифа от водорослей, конкурирующих с кораллами за места поселения на рифе.

«Есть опасения дальнейшего вреда природе в результате строительных работ на пляжах, работ, которые еще больше затрудняют восстановление кораллового рифа», — говорится в сообщении.

Кроме этого, по оценкам Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, беспокойство также вызывает повышение температуры глубинных вод.

«Курсор» писал ранее, что эксперты из Австралийской академии наук заявили, что глобальное потепление заставит исчезнуть крупнейшую в мире систему коралловых рифов — Большой Барьерный риф.