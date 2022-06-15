Сотрудник гуманитарной организации в Газе осужден за перевод средств ХАМАСу

По словам адвоката, израильские прокуроры неоднократно предлагали Халаби сделку о признании вины, но он упорно отказывался и отстаивал свою невиновность.

Израильский суд признал виновным Мохаммада аль-Халаби, сотрудника гуманитарной организации из Газы, обвиняемого в переводе средств террористической группировке ХАМАС.

С июня 2016 года Халаби находился в предварительном заключении в ходе длительной судебной тяжбы. Израильские суды 27 раз удовлетворяли ходатайства прокуроров о продлении срока предварительного заключения Халаби до вынесения ему сегодня обвинительного приговора.

Большая часть доказательств, использованных для предъявления обвинения Халаби, остается засекреченной. Однако проверки, проведенные гуманитарной организацией World Vision, а также Германией, Австралией и Агентством США по международному развитию, не выявили нарушений в распределении средств, пожертвованных некоммерческой организации.

Напомним, что израильские силы безопасности, включая ЦАХАЛ, ШАБАК и пограничную полицию, в ночь на среду проводили операции по аресту подозреваемых в Иудее и Самарии.