Сотрудники МИД Израиля подняли черный флаг в знак протеста

Работники Министерства иностранных дел в воскресенье утром подняли черный флаг на флагштоке министерства в знак протеста против условий своей работы.

Об этом пишет JPost.

Около 15 сотрудников стояли у здания министерства с табличками с лозунгами «не надейтесь на нас» и «патриотизмом за продукты не расплатишься».

С прошлой недели члены профсоюза работников МИДа перестали работать сверх обычного рабочего дня, поскольку им не оплачиваются сверхурочные.

Руководство профсоюза работников МИДа заявило, что «нам больно видеть, как министр иностранных дел предпочитает игнорировать крики работников МИДа, преданных своему делу, вместо того, чтобы вести дело к урегулированию и переговорам».

Курсор ранее сообщал, что Лапид провел первый за последние 7 лет разговор с главой МИД Швеции. Дело в том, что Швеция в последние годы неоднократно выступала с критикой в адрес Израиля, а предыдущий глава МИД страны Марго Вальстрем даже выступила с заявлением о признании независимости Палестины, что крайне обострило отношения между странами.

Лапид представил новое видение отношений Израиля с Газой. Министр иностранных дел Яир Лапид представил «новое видение» отношений Израиля с сектором Газа, заявив, что Израиль «должен двигаться в направлении многолетнего процесса в Газе, экономики в обмен на безопасность».

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