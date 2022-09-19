Стало известно, где отпразднует Рош ха-Шана звездная пара Ноа Кирел и Томер Хакоэн

Ноа Кирел сейчас отдыхает от безумия недавних успехов и отправляется в особенно экзотический отпуск со своим партнером Томером Хакоэном.

В этом году Ноа Кирель зажгла миллионы сердец в Израиле, выпустила немало хитов и была избрана представлять Израиль на «Евровидении».

Нет сомнений в том, что Ноа Кирел переживает самый напряженный период своей жизни: выступления, новые проекты и особенно «Евровидение», где она будет представлять Израиль перед всем миром. Однако вона планирует уделить некотрое время себе, собраться с силами и насладиться плодами своего труда — вместе со своим партнером Томером Хакоэном.

Стало известные, что знаменитости сразу после Рош ха-Шана отправятся в сказочный отпуск. Ноа Кирел и Томер Хакоэн планируют провести свой отпуск в тропическом Таиланде. Они проведут там друг с другом две недели и будут отключены от всей суеты.

Безусловно, после такого отпуска избалованная вниманием публики и удивительно фотогеничная пара порадует поклонников своими фото.