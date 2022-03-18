Стало известно, какое место занял Израиль в рейтинге самых счастливых стран мира

Израиль занял девятое место в рейтинге самых счастливых стран мира в ежегодном Докладе о мировом счастье, уступив всего одно очко Норвегии и опередив Новую Зеландию.
С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке.
Рейтинг резко вырос с 2021 года, когда Израиль занял 11-е место, и с 2020 года, когда еврейское государство заняло 14-е место.
Как и в прошлом году, COVID-19 сыграл важную роль в этом отчете, поскольку мир продолжает бороться с пандемией.
В целом, страны Северной Европы снова доминируют в верхних строчках рейтинга, а Финляндия пятый год подряд становится самой счастливой страной в мире.
На втором месте оказалась Дания, за ней следует Исландия. Швейцария заняла четвертое место, за ней следуют Нидерланды и Люксембург, за которыми следуют скандинавские государства Швеция и Норвегия.
В конце списка оказался Афганистан, на том же месте, что и в прошлом году.
Ранее Курсор сообщал, что в Израиле начался сезон праздничных амнистий.
Кроме того, редакция нашего портала писала, что марокканская авиакомпания выполнила первый прямой рейс в Израиль.
Еще напомним, что в минифне подсчитали, сколько придется заплатить Израилю, чтобы принять новых репатриантов.