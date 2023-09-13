Стало известно, сколько Левин заплатит адвокату за защиту его интересов в БАГАЦе

Министр намерен отстаивать свою позицию в суде.

Министр юстиции Ярив Левин заплатит 93 тысячи шекелей адвокату Охаду Шалев, который будет представлять его интересы в БАГАЦе по делу о комиссии по назначению судей.

Об этом пишет "Детали".

В БАГАЦ подан иск в связи с отказом министра Левина созвать комиссию. Министр обосновал свое решение, заявив, что в настоящее время ведутся переговоры о составе комиссии.

Также Левин высказал критику в адрес юридического советника правительства Гали Бахарав-Миары. В заявлении министр юстиции указал, что юридический советник не представила аргументированную позицию Левина, нарушив свои обязанности и право на адекватное представительство и законную процедуру.

Председатель оппозиции, Яир Лапид назвав заявление Левина «абсолютной ложью» и «попыткой обмануть суд». Он заявил, что Левин первым отверг план президента и препятствовал достижению широких соглашений. Также Левин отметил, что переговоров в резиденции президента в настоящее время не ведется, а министр якобы вводит суд в заблуждение, ссылаясь на несуществующие переговоры.

"Если Левин боится слушания в БАГАЦе, пусть созовет комиссию по назначению судей в ее законном составе и вместо того, чтобы ссориться со всем миром, пусть начнет делать то единственное, чего он избегал: свою работу", - сказал глава минюста.

Напомним, активисты требуют возбудить уголовное дело против министра юстиции Левина.