Стало известно, сколько жителей Израиля имеют высшее образование

В отчете говорится, что более образованным людям легче осваивать новые технологии.

Согласно отчету образовательной платформы Erudera, Израиль является пятой самой образованной страной в мире, где 50,12 процента людей имеют высшее образование.

Об этом сообщает издание Jpost.

В остальную десятку входят Канада, Япония, Люксембург, Южная Корея, США, Ирландия, Великобритания, Австралия и Финляндия.

Платформа поиска образования Erudera также обнаружила некоторые общие характеристики этих стран, заявив, что все они имеют относительно высокий ВВП на душу населения, высокие расходы на образование и низкий уровень безработицы.

Согласно отчету ОЭСР, среди высокообразованных молодых израильтян (25–34 года) женщины составляют явное большинство — 62,6%.

Эксперты подчеркнули, что во время пандемии COVID-19 безработица увеличилась намного больше среди лиц с уровнем ниже среднего, чем среди лиц с высшим образованием.

В отчете также говорится, что более образованным людям легче осваивать новые технологии. 71% людей в возрасте 55–74 лет с высшим образованием смогли использовать онлайн- или видеозвонки во время пандемии.

«Курсор» писал ранее, что Еврейский университет Иерусалима, Израильский институт науки Вейцмана и Технологический институт Технион вошли в первую сотню рейтинга лучших ВУЗов мира.