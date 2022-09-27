Стрельба в Джиср-аз-Зарке: задержан 27-летний мужчина

27-летний житель Джиср-аз-Зарке был задержан по подозрению в стрельбе по мужчине, также местному жителю.

Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает портал Maariv.

Согласно сообщению, пострадавший, который получил ранения средней степени тяжести, также является местным жителем.

«По окончании праздника полиция намерена доставить подозреваемого в суд в Хайфе с просьбой о продлении срока его содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в начале мая по различным подозрениям были арестованы двое жителей Джиср-аз-Зарки. 17-летний житель села был арестован с оружием типа Карло, патронами и боеприпасами.

Еще один 24-летний житель был арестован по подозрению в стрельбе в рамках семейного спора. Эти двое будут доставлены сегодня на слушание по поводу продления срока их содержания под стражей в магистратском суде в Хадере.

Курсор писал ранее, что трое арабов дразнили людей, стоящих во время сирены в честь жертв памяти террора, возле вокзала в Иерусалиме. После сирены несколько неравнодушных вместе с солдатами подошли к арабам и попросили их объяснить свои действия.

Также мы сообщали, что в Нацерете арестовали 16-летнего подростка за то, что он сорвал израильский флаг. На видео, которое получила полиция, было зафиксировано, как подросток с закрытым лицом сбросил израильский флаг с фонарного столба. Нарушитель предстал перед магистратским судом Нацерета.