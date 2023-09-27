Суд в Нетании вынес приговор работнице детсада, виновной в гибели 3-летней девочки

Ребенка оставили одного в маршрутке, в результате чего девочка погибла в результате теплового удара.

27 сентября в Нетании был вынесен приговор Ольге Звировой, бывшей помощнице воспитателя, которая была признана виновной в причинении смерти по неосторожности 3-летней Далии Дашковой.

Об этом пишет "Walla".

По данным издания, женщине было назначено 22 месяца тюремного заключения. Суд также указал, что Звирова должна выплатить компенсацию семье погибшей девочки в размере 20 000 шекелей.

Напомним, в день трагедии Звирова и водитель маршрутки не заметили, что одна из девочек осталась в машине, после чего они припарковали маршрутку и оставили ее. Девочка скончалась от теплового удара из-за высокой температуры внутри автомобиля, который находился под солнцем в жаркий день.

Как известно, в 2014 году, во время судебного процесса, Звирова сбежала в Украину, но была экстрадирована в Израиль спустя 9 лет.

Семья Звировой, присутствовавшая в зале суда, была шокирована приговором, считая его максимальным наказанием за подобное преступление. Адвокат Звировой, Шарон Хайон, считает приговор слишком суровым и планирует подать апелляцию в окружной суд.

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