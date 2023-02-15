Суд вынес приговор полицейскому из Лоды за избиение задержанного

Окружной суд в Лоде поставил точку в деле о жестоком избиении сотрудником полиции задержанного. Силовика признали виновным и оставил в силе наказание, которое предусматривает 140 часов общественных работ.

Об этом сообщает «Israelinfo«.

В ходе заседания было установлено, что полицейский Бен Кохав задержал мужчину, надел ему наручники на руки и ноги, после чего доставил в полицейский участок в Лоде.

«Подозреваемый пожаловался на плохое обращение со стороны полицейского по имени Бен Кохав, после чего «страж порядка» затолкал его в угол и избил. После этого Кохав написал лживый протокол о поведении задержанного и уничтожил улики, изобличающие его самого», — говорится в сообщении.

Суд первой инстанции признал полицейского виновным в нападении и попытке помешать расследованию, но мировой суд в Ришон Ле-Ционе отменил это постановление и вынес свой — 140 часов общественных работ. Отдел внутренних расследований полиции подал апелляцию — в ней говорится, что якобы судьи мирового суда игнорируют обстоятельства дела. Также силовики заявили о недопустимости грубого нарушения прав задержанных.

Судьи окружного суда согласились с тем, что обвиняемый причинил большой ущерб имиджу правоохранительной системы. Но приговор мирового суда оставили в силе.