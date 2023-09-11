Суд вынес приговор учителю из Шарона, совершившему развратные действий в отношении детей

Он злоупотреблял своим положением и доверием жертв.

Суд в Лоде вынес приговор учителю, который совершал непристойные действия в отношении десяти учениц в возрасте от 10 до 12 лет в различных учебных заведениях региона Шарон.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Мужчина был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения. Судья отметила, что он злоупотреблял своим положением учителя и доверием студенток.

Ранее мы писали, что ортодоксальный раввин подозревается правоохранительными органами в том, что он вступал в романтические отношения с десятками женщин, пользуясь фальшивыми данными в приложениях для знакомств.

Речь идет о 34-летнем женатом мужчине, у которого есть двое детей. Он родился в США, а в соцсетях называл себя светским евреем, работающим в благотворительном фонде.

В полиции сообщили, что Йосеф Парайзер под псевдонимом "Джейк Сегал" общался с женщинами на иерусалимских сайтах знакомств. На снимках в аккаунте он заменял ультраортодоксальную одежду на более светскую и писал, что хочет построить долгосрочные отношения, которые завершатся браком.

После того, как некоторые женщины подали жалобы, полицейские арестовали мошенника за то, что он создал фальшивую личность и давал ложные обещания с целью склонить женщин к сексу. Его также уволили с должности преподавателя в религиозной школе в Иерусалиме.

Также "Курсор" сообщал о продолжении истории о том, как израильтяне совершили изнасилование на Кипре.

Помимо этого мы писали, что в Германии сотрудников спецслужб обвинили в групповом изнасиловании.