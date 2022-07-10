Судья отклонил просьбу Ольмерта пересмотреть показания Сары Нетаниягу

Сара Нетаниягу в суде заявила, что никогда не употребляла алкоголь, однако на другом судебном деле помощник киномагната Арнона Мильчана рассказала о том, что постоянно покупала семье Нетаниягу сигары и Шампанское.

Мировой суд Тель-Авива отклонил просьбу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта пересмотреть часть показаний Сары Нетаниягу о ее пристрастии к алкоголю в ходе судебного процесса по делу о клевете — в свете показаний, которые были даны в ходе судебного процесса по делу о коррупции бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Нетаниягу подали иск о клевете против Ольмерта после того, как последний публично назвал семью Нетаниягу психически больной и «нуждающейся в психиатрическом лечении». Давая показания по этому делу в прошлом месяце, Сара Нетаниягу заявила суду, что никогда не употребляет алкоголь.

Однако в своих показаниях на прошлой неделе на не связанном с делом Нетаниягу процессе о коррупции Хадас Кляйн, высокопоставленный помощник киномагната Арнона Мильчана, рассказала, что ей было приказано постоянно покупать шампанское и сигары для семьи Нетаниягу.

В свете этих показаний Ольмерт потребовал, чтобы суд обязал Сару Нетаниягу вновь явиться в суд для дачи показаний по этому вопросу, а также чтобы Кляйн также предстала перед судом — но обе просьбы судья отклонил.

Курсор ранее писал, что судья приказал семье Нетаниягу выплатить 3500 шекелей Ольмерту. Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его семья должны будут выплатить бывшему премьер-министру Эхуду Ольмерту 3500 шекелей (1100 долларов США) по иску, который они ведут против него.