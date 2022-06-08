Тель-Авив и Иерусалим поднялись в рейтинге самых дорогих городов мира

По данным ECA, Тель-Авив поднялся на пятое место среди самых дорогих городов мира, а Иерусалим поднялся на 15-е место. Лидерство в рейтинге уже несколько лет удерживает Гонконг.

Тель-Авив и Иерусалим поднялись в рейтинге самых дорогих городов мира за 2022 год, составленном международной консалтинговой компанией ECA International. Рейтинг стоимости жизни, составляемый ECA для 207 городов, измеряет рост цен, включая арендную плату, бензин, продукты питания и напитки, чтобы помочь компаниям обеспечить сохранение покупательной способности своих сотрудников при отправке в зарубежные командировки.

По данным ECA, Тель-Авив поднялся на пятое место среди самых дорогих городов мира с шестого места в предыдущем рейтинге, а Иерусалим поднялся на три позиции с 18-го на 15-е место.

Гонконг остается самым дорогим городом мира, за ним следуют Нью-Йорк, поднявшийся на второе место с четвертого, и Женева, занимающая третье место второй год подряд. Лондон поднялся на четвертое место с пятого в прошлом году, а Токио опустился на пятое место со второго в 2021 году. За Тель-Авивом следует Цюрих на седьмом месте, а Шанхай, Гуанчжоу и Сеул завершают первую десятку.

Курсор ранее писал, что израильский паспорт занял 54 место во всемирном рейтинге. Рейтинг состоит из пяти факторов. Половина баллов приходится на свободу передвижений по миру, которое дает паспорт той или иной страны. Другими словами — количество стран, в которые его обладатель может въехать без визы.