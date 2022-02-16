Тель-Авив занял пятое место среди лучших городов для заработка на Airbnb

Эксперты выяснили, что в среднем владелец дома в в Тель-Авиве может получать почти 7 тысяч долларов в месяц благодаря удачному расположению города а также местной кухне.

Сайт для потребителей comparethemarket задался целью определить, «где находятся лучшие города для заработка в качестве хозяина Airbnb по сравнению с частными домовладельцами». Он проанализировал более 90 самых популярных туристических точек мира, чтобы выяснить, где хозяева Airbnb могут заработать больше всего денег.

Сайты также изучили, какие города лучше всего подходят для обычных арендодателей, и в каких городах самый большой и самый маленький разрыв между ценами на Airbnb и арендной платой.

По данным сайта, хозяева Airbnb в Тель-Авиве зарабатывают в среднем 6 908 долларов в месяц.

«Этот город расположен на средиземноморском побережье Израиля, известен своими суровыми зданиями в стиле Баухаус 1930-х годов, а также как популярное место ночной жизни на Ближнем Востоке», — пишет comparethemarket.com о городе. «Тель-Авив также называют «мировой столицей веганской кухни», где проживает больше веганов на душу населения, чем где-либо еще в мире».

Курсор ранее писал, что Тель-Авив занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира. Израильский город поднялся на пять ступенек по сравнению с отчетом 2020 года, в котором первое место заняли Париж, Гонконг и Цюрих. В отчете за 2021 год Париж и Сингапур заняли второе место, за ними следуют Цюрих и Гонконг. Нью-Йорк занял шестое место, а Женева — седьмое.

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