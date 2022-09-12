Тихая эпидемия: в Беэр-Шеве на новом кладбище умер бездомный

Мужчине было около шестидесяти лет. В общей сложности с начала 2022 года от голода, болезней и одиночества в Израиле умерло 110 одиноких людей.

В Беэр-Шеве на территории нового кладбища, сидя на скамейке, скончался бездомный мужчина лет шестидесяти.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что мужчина сидел на скамейке несколько часов, в течение которых там было проведено несколько похорон. При этом никто не обратил на него внимания.

«Мимо похоронного бюро прошли сотни людей, там было несколько похорон, но только во второй половине дня … один из работников кладбища подошел к лавке, чтобы проверить, что происходит с бездомным и заметил, что он мертв. Причина смерти неясна. Это люди, которые могут умереть от голода, грустного одиночества и разбитого сердца, и таких много», — говорит волонтер Зака.

Как отмечает издание, этот бездомный был знаком посетителям нового кладбища в Беэр-Шеве. Ему давали еду, давали деньги, но в конце концов он остался один на свете, его судьба никого особо не интересовала, и каждую ночь он искал новое место для сна.

«Настолько символично и болезненно, что именно на скамье на кладбище, ставшем его домом, он нашел свою смерть при таких мучительных обстоятельствах. Это люди, которых можно было бы спасти, если бы ими интересовались», — отметил работник кладбища.

Издание уточняет, что с начала года от голода, болезней и одиночества умерло 110 одиноких людей.

Как сообщал Курсор, в Тель-Авиве полицейские задержали бездомного, вооруженного переносной ракетной установкой. По словам полиции, этот человек направил пусковую установку противотанковых ракет M72 LAW в сторону магазина в городе из-за своей «привязанности» к сотруднице и конфликта, который у него был с человеком, работающим с ней.

Также Курсор информировал о том, что в Тель-Авиве бездомный мужчина умер от переохлаждения.