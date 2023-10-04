Торговые сети Израиля столкнулись с серьезной проблемой и терпят убытки

Один из гендиректоров сети отметил, что сотрудники полиции не принимают существенных мер, чтобы улучшить ситуацию.

В торговых сетях Израиля участились кражи товаров, но воровать продукты стали не голодающие бедняки и мелкие воришки, а организованные группы преступников, которые пытаются утащить как можно больше дорогой продукции.

Об этом сообщает издание Mako.

Генеральный директор сети "Гудфарм" Охад Сандлер отметил, что в целях предотвратить большое количество краж они начали складывать товары за кассовыми аппаратами, чтобы их выдавали из рук кассиры, поскольку убытки от воровства ежегодно исчисляются сотнями тысяч шекелей.

По его словам, бывают ситуации, когда охранники задерживают грабителей, сдают их сотрудникам полиции, предоставляя доказательства с камер видеонаблюдения, но спустя пару часов правоохранители отпускают подозреваемого по какой-то причине. В итоге, многие кражи остаются безнаказанными, поэтому повторяются.

Частный сыщик Арель Яакоби, владелец компании D.t.t Solutions отметил, что действуют в супермаркетах действительно организованные преступные группы, потому что масштабные кражи стали прибыльной профессией. Ворованные товары потом продаются владельцам мелких магазинов по сниженным ценам, а те перепродают покупателям по приемлемой стоимости.

"Курсор" писал ранее, что в супермаркетах часто можно заметить особенности, которые фокусируют внимание на том или ином продукте, подсознательно заставляя человека покупать то, что ему не очень то и надо. На самом деле, есть несколько способов побудить покупателя потратить в магазине больше денег, чем он планировал изначально.