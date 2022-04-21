ЦАХАЛ: это самая крупная перестрелка с войны 2021 года

Представитель ЦАХАЛа заявил, что армия Израиля использовала «спецсредства» для нанесения ударов по заводу по производству ракет, а также по подземным целям.

Представитель ЦАХАЛа Ран Кочав заявил, что ночная перестрелка между Израилем и Газой «является самой значительной со времен операции «Страж стен», 11-дневной войны между Израилем и ХАМАСом в мае прошлого года».

Удары, нанесенные сегодня ночью, были самыми значительными со времен операции «Страж стен», — сказал Кочав в интервью Армейскому радио, добавив, что ЦАХАЛ использовал «спецсредства» для нанесения ударов по заводу по производству ракет, а также по подземным целям.

Кочав сказал, что, хотя террористические группировки в Газе направили зенитную ракету на израильские самолеты, «они используют устаревшее оружие, вероятность того, что они попадут в наши истребители, невелика, но всегда возможна».

Представитель ЦАХАЛа говорит, что в данный момент «мы пытаемся деэскалировать ситуацию и разделить фронты», — говорит он о ракетном обстреле из Газы и столкновениях на Храмовой горе в Иерусалиме. «Не могу поверить, что говорю это, но Газа стала более стабильным фронтом», — добавил он, выразив надежду на спокойный последний день Песаха в пятницу.

Курсор ранее писал, что Железный купол перехватил ракету, выпущенную из Газы. Израильская система ПВО успешно уничтожила ракету, которая была выпущена из сектора Газа. В последний раз ракеты из прибрежного анклава в сторону Израиля, были выпущены 1 января 2022 года.

Также сообщалось, что в Кисуфиме сработала ракетная сирена. В приграничных к сектору Газу районах сработала ракетная сирена, за которой последовали звуки взрывов. Очевидцы, однако, сообщают, что системы ПВО уничтожили ракету.

Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по оружейному складу ХАМАС в Газе. Атака произошла на фоне эскалации израильско-палестинской напряженности, после столкновений и насилия в Старом городе Иерусалима, серии смертоносных палестинских террористических атак и активизации действий ЦАХАЛа против террористических групп в Иудее и Самарии.