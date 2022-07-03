ЦАХАЛ: Израиль изучит пулю, убившую Абу Акле, в присутствии американцев

Ранее Палестинская автономия обвинила Израиль в ее смерти, но отказалась сотрудничать в совместном расследовании с Израилем.

Израиль проведет экспертизу пули, убившей журналистку Аль-Джазиры Ширин Абу Акле, «в присутствии американцев», заявил в воскресенье официальный представитель израильской армии Ран Кочав, опровергая заявления палестинцев о том, что судебную экспертизу проведут американские эксперты.

«Профессиональная израильская экспертиза будет проводиться в присутствии американцев. Если будет обнаружено совпадение между снарядом и оружием израильских солдат, мы проинформируем общественность», — сказал Кочав.

Эксперты говорят, что баллистический анализ может пролить окончательный свет на смерть Абу Акле. Во время рейда завязалась перестрелка между израильскими войсками и палестинскими боевиками. В результате чего Абу Акле была ранена в голову.

Ранее «Курсор» сообщал, что Авив Кохави пообещал разобраться в смерти палестинской журналистки. Авив Кохави заявил, что силы ЦАХАЛа проведут тщательное расследование и выяснят, что стало причиной смерти палестинской журналистки Ширин Абу Акле.

Мы писали, что Ганц заявил, что силы ЦАХАЛа не стреляли в палестинскую журналистку. Министр обороны Израиля заявил, что предложил Аббасу провести совместное расследование смерти журналистки. Также он отметил, что Израиль передаст США все данные по этому инциденту, которые у него имеются.

Также мы информировали, что американский конгрессмен заявила, что Израиль убивает в условиях апартеида. Представитель Конгресса Соединенных Штатов обвинила Израиль в политике апартеида. Таким образом она прокомментировала смерть журналистки «Аль-Джазиры».