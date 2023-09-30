Палестинец пытался подорвать блокпост, нашим военным пришлось открыть ответный огонь.

В ночь на субботу, 30 июня, житель лагеря палестинских беженцев Аль-Амари в Эль-Бире, пригороде Рамаллы, атаковал блокпост ЦАХАЛа с помощью коктейлей Молотова и был убит в ответном огне.

Об этом сообщает "ХаАрец".

По информации, полученной от пресс-службы ЦАХАЛа, блокпост располагался рядом с поселением Псагот. Солдаты ответили огнем, так как атака на их блокпост с коктейлями Молотова представляла угрозу их жизни.

Всего несколько палестинцев участвовали в этой атаке с использованием коктейлей Молотова. Еще один участник атаки получил незначительные ранения.

Убитым в результате этой террористической атаки является Мухаммад Джибриль Романо. ХАМАС подтвердил его принадлежность к организации.

Ранее мы писали, что на границе с Ливаном террорист "Хизбаллы" бросил на территорию Израиля коктейль Молотова. Отмечается, что зажигательная бомба нанесла ущерб водной инфраструктуре недалеко от северного города Метула. Израильские военные совершили в ответ предупредительные выстрелы.

Еще "Курсор" сообщал, что террористы открыли огонь по блокпосту ЦАХАЛа, который расположен в районе поселения Мево-Дотан на севере Самарии, к юго-востоку от Дженина. В результате двое из них были нейтрализованы, а третий пытался скрыться, но был задержан военнослужащими ЦАХАЛа.

До этого под обстрел попал блокпост ЦАХАЛа вблизи Рамаллы. Там боевики открыли огонь по военному посту в поселении Офра из проезжающего мимо автомобиля, а после скрылись с места инцидента.