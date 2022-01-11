ЦАХАЛ отменяет учения резервистов, ограничивает отпуск боевых частей из-за вспышки Омикрона

По словам военных, солдатам, которые обычно не спят на базе, по-прежнему будет разрешено находиться на карантине дома.

У тысяч солдат с диагнозом COVID-19, в том числе у двух генералов, военные вводят более жесткие ограничения, но ожидают, что число случаев заболевания в любом случае возрастет в ближайшие недели.

Об этом сообщает timesofisrael.com.

Силы обороны Израиля отменили все учения для резервистов до конца месяца во вторник, поскольку они ввели ряд новых ограничений на фоне крупной вспышки коронавируса в последние дни, которая, как ожидается, продолжится в ближайшие недели.

По состоянию на вторник более 6 тысяч солдат, офицеров и гражданских служащих вооруженных сил диагностировали это заболевание. В дополнение к отмене учений для резервистов, военные ограничат время отпуска для военнослужащих в течение следующих двух недель, чтобы убедиться, что в их распоряжении достаточно войск.

Солдаты, служащие в так называемых «закрытых частях», которые спят на базе, должны будут пройти карантин на военном объекте, если они вступят в контакт с зараженным человеком, вместо карантина дома, как им было разрешено до сих пор. По словам военных, солдатам, которые обычно не спят на базе, по-прежнему будет разрешено находиться на карантине дома.

Ранее Курсор сообщал, что арабские террористы захватили военную технику ЦАХАЛ к югу от Шхема.

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