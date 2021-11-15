ЦАХАЛ провел учения с имитацией похищений людей в Иудее и Самарии

Несмотря на то, что такие похищения являются редкостью, военные военные отработали даже самые сложные сценарии.

Армия обороны Израиля провели учения в Иудее и Самарии, имитируя похищение людей, сценарий, аналогичный смертоносным событиям, предшествовавшим войне с Газой 2014 года.

Войска из дивизии Иудеи и Самарии приняли участие в недельных учениях. Они отработали сценарий, в котором происходит похищение. Военнослужащим надо было найти подозреваемого и освободить заложника.

Лейтенант Йоси Элиаз, командир батальона Ротем в бригаде Гивати, сказал, что, хотя после похищения трех еврейских подростков в 2014 году аналогичных действий со стороны террористов не было, этот сценарий может повториться снова.

Учения длились два дня, и военнослужащие под командованием Элиаза отрабатывали сценарии сложных похищений, когда войска должны войти в палестинские деревни, чтобы найти гражданских заложников.

Во время обысков военнослужащие столкнулись с имитацией насильственных беспорядков.

Военнослужащим потребовалось 12 часов, чтобы найти заложников и арестовать подозреваемых. Им помогал спецназ из отрядов Дуведевана и Маглана.

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