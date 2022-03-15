ЦАХАЛ установил контрольно-пропускной пункт на пути к ешиве Хомеш

Солдаты установили новый контрольно-пропускной пункт за пределами Хомеша, и только евреи, имеющие разрешение на въезд, могут пройти через него.

Сегодня утром ЦАХАЛ установил новый контрольно-пропускной пункт на пути к ешиве Хомеш в северной Самарии, и солдаты блокируют вход евреев в ешиву. Район объявлен закрытой военной зоной.

В Хомеш разрешено входить только ограниченному числу студентов, которые внесены в список, хранящийся у командира контрольно-пропускного пункта. Всех остальных студентов останавливают и не пропускают.

Глава ешивы Хомеш раввин Элишама Коэн прибыл на контрольно-пропускной пункт с двумя студентами, которых не было в списке и которым было отказано во въезде.

Раввину Коэну также не разрешили проехать на его автомобиле. Солдат сообщил ему, что он должен идти дальше пешком.

Хомешская ешива призвала правительство «встать и остановить это безумие».

«Хомешская ешива будет продолжать держаться на горе, изучать Тору при любых обстоятельствах и демонстрировать любовь к нашей земле. Никто не может остановить этот наш великий дух».

Прошлой ночью пресс-служба ЦАХАЛа представила обновленную информацию о двух инцидентах с применением насилия, которые произошли в понедельник и в прошлую субботу вечером недалеко от Хомеша на севере Самарии.

В понедельник вечером израильский автомобиль прорвался через контрольно-пропускной пункт возле аванпоста Хомеш, в результате чего офицер ЦАХАЛа пострадал.

В прошлую субботу вечером автомобиль подъехал к контрольно-пропускному пункту возле Хомеша, после чего несколько израильтян вышли из автомобиля и начали бросаться камнями в автомобили палестинских арабов. Рядом находились солдаты ЦАХАЛа, которые попытались остановить атаку. Во время этого один из израильтян напал на офицера ЦАХАЛа.

«Курсор» писал ранее, что в районе Шхема силы безопасности Израиля провели удачную операцию против арабских террористов.