ЦАХАЛ: второй ночной залп «ракет» в Газе был на самом деле выстрелами автоматов

ЦАХАЛ выпустил заявление, в котором разъясняет, что то, о чем первоначально было объявлено как о залпе из четырех ракет, выпущенных из Газы по южной части Израиля около 2:00 ночи, на самом деле было выстрелами.

Кадры ракет-перехватчиков, освещающих небо, были быстро подхвачены пресс-секретарем премьер-министра Нафтали Беннета, а также произраильским лобби AIPAC в качестве доказательства эффективности «Железного купола».

Армия заявляет, что выясняет, как пули могли привести в действие систему ПВО.

Watch this video closely.

This is Israel’s Iron Dome Aerial Defense System intercepting incoming rockets fired just now by terrorists in Gaza at the homes of innocent Israeli families who had hoped to sleep peacefully tonight.

All the rockets were successfully intercepted. pic.twitter.com/03mjTlQMDv

— Keren Hajioff (@kerenhajioff) April 20, 2022