ЦАХАЛ: второй ночной залп «ракет» в Газе был на самом деле выстрелами автоматов

07:13, Вчера
Новости Израиля, Происшествия, Zahav
Ракетный обстрел из Газы фото
Фото: Abed Rahim Khatib/Flash90

Пули по ошибке привели в действие израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол», которая запустила в воздух серию ракет-перехватчиков.

ЦАХАЛ выпустил заявление, в котором разъясняет, что то, о чем первоначально было объявлено как о залпе из четырех ракет, выпущенных из Газы по южной части Израиля около 2:00 ночи, на самом деле было выстрелами.

Кадры ракет-перехватчиков, освещающих небо, были быстро подхвачены пресс-секретарем премьер-министра Нафтали Беннета, а также произраильским лобби AIPAC в качестве доказательства эффективности «Железного купола».

Армия заявляет, что выясняет, как пули могли привести в действие систему ПВО.

Курсор ранее писал, что Железный купол перехватил ракету, выпущенную из Газы. Израильская система ПВО успешно уничтожила ракету, которая была выпущена из сектора Газа. В последний раз ракеты из прибрежного анклава в сторону Израиля, были выпущены 1 января 2022 года.

Также сообщалось, что в Кисуфиме сработала ракетная сирена. В приграничных к сектору Газу районах сработала ракетная сирена, за которой последовали звуки взрывов. Очевидцы, однако, сообщают, что системы ПВО уничтожили ракету.

Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по оружейному складу ХАМАС в Газе. Атака произошла на фоне эскалации израильско-палестинской напряженности, после столкновений и насилия в Старом городе Иерусалима, серии смертоносных палестинских террористических атак и активизации действий ЦАХАЛа против террористических групп в Иудее и Самарии.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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