ЦАХАЛ: второй ночной залп «ракет» в Газе был на самом деле выстрелами автоматов

Пули по ошибке привели в действие израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол», которая запустила в воздух серию ракет-перехватчиков.

ЦАХАЛ выпустил заявление, в котором разъясняет, что то, о чем первоначально было объявлено как о залпе из четырех ракет, выпущенных из Газы по южной части Израиля около 2:00 ночи, на самом деле было выстрелами.

Кадры ракет-перехватчиков, освещающих небо, были быстро подхвачены пресс-секретарем премьер-министра Нафтали Беннета, а также произраильским лобби AIPAC в качестве доказательства эффективности «Железного купола».

Армия заявляет, что выясняет, как пули могли привести в действие систему ПВО.

Watch this video closely. This is Israel’s Iron Dome Aerial Defense System intercepting incoming rockets fired just now by terrorists in Gaza at the homes of innocent Israeli families who had hoped to sleep peacefully tonight. All the rockets were successfully intercepted. pic.twitter.com/03mjTlQMDv — Keren Hajioff (@kerenhajioff) April 20, 2022

Курсор ранее писал, что Железный купол перехватил ракету, выпущенную из Газы. Израильская система ПВО успешно уничтожила ракету, которая была выпущена из сектора Газа. В последний раз ракеты из прибрежного анклава в сторону Израиля, были выпущены 1 января 2022 года.

Также сообщалось, что в Кисуфиме сработала ракетная сирена. В приграничных к сектору Газу районах сработала ракетная сирена, за которой последовали звуки взрывов. Очевидцы, однако, сообщают, что системы ПВО уничтожили ракету.

Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по оружейному складу ХАМАС в Газе. Атака произошла на фоне эскалации израильско-палестинской напряженности, после столкновений и насилия в Старом городе Иерусалима, серии смертоносных палестинских террористических атак и активизации действий ЦАХАЛа против террористических групп в Иудее и Самарии.