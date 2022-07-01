Тур де Франс стартовал: большая гонка началась в напряженных условиях

В стартовавшей в пятницу велогонке Тур де Франс израильскую команду представляет 26-летний велогонщик Гай Нив, который в 17:24 начнет на 13,3-километровый этап.

В пятницу, 1 июля, стартовал Тур де Франс — главная многодневная велогонка. Впервые в истории ее старт начнется из Дании — самой северной точки за всю историю. 176 гонщиков из 22 команд отправились сегодня (пятница) в Копенгагене в большое драматическое путешествие.

Последние несколько дней выдались для участников крайне напряженными, поскольку 19 гонщиков и членов команды получили положительные тесты по коронавирусу. Омар Годельштейн контактировал с заболевшим COVID и, к сожалению, попал в категорию. Представителем Израиля в этой колонне является 26-летний велогонщик Гай Нив, который в 17:24 израильского времени начнет на 13,3-километровый этап.

Помимо ситуации с COVID, гонщики опасаются дождя во второй половине этапа. Главными претендентами на победу считаются Филиппо Гана, чемпион мира в гонке против часовой стрелки, и замечательный бельгиец Ватт ван Арт, член команды Приможа Рогелича, который попытается выиграть время у своего великого соперника Погчара уже на открытии большой гонки мира.

Сам этап вначале будет ровным и быстрым в течение первых нескольких миль, а затем более техничным. Не менее 18 поворотов предстоит преодолеть гонщикам, надеющимся впервые надеть желтую майку в 2022 году. Участники преодолеют в рамках гонки все известные туристические места Дании, включая здание парламента, Королевский дворец, статую Ганса Христиана Андерсена и даже Русалочку.

«Курсор» сообщал, что израильская велокоманда одержала блестящую победу в гонке во Французских Альпах. Эта грандиозная победа, за месяц до Тур де Франс, имеет для израильской команды большое значение.