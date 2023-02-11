У границы с сектором Газа сработал сигнал воздушной тревоги

Вечером в субботу, 11 февраля, в 18:59, в кибуце Нахаль-Оз у границы с сектором Газа сработал сигнал воздушной тревоги.

Об этом информирует портал Детали.

Отмечается, что это может говорить о том, что в сторону района выпущена мина или ракета.

Как сообщал Курсор, 5 февраля в работе системы «Цева Адом» произошел очередной сбой – на сей раз на севере страны в районе Метула и Кирьят-Шмона. Жители этих территорий слышали ракетную тревогу, но она оказалась ложной.

Ранее мы рассказывали, что вечером в воскресенье, 5 февраля, в Сдероте и нескольких населенных пунктах, граничащих с сектором Газы, сработала сигнализация «Цева адом». В ЦАХАЛе заявили, что тревогу активировали в результате неракетного обстрела территории Израиля из сектора Газы.

Политика перехвата предусматривает, что запуск противоракет не производился. Вероятно, тревогу вызвал пулеметный огонь из Газы. По сообщению MDA, 30-летней женщине в Сдероте понадобилась медицинская помощь из-за стресса, вызванного тревогой.