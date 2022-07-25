У побережья Хайфы найдена редчайшая монета: что на ней изображено

Найденная монета была произведена в Александрии (Египет) в восьмой год правления Пия, то есть между 145 и 147 годами новой эры.

У побережья Хайфы была найдена редкая бронзовая монета, на которой изображен зодиакальный знак Рыбы, а над ним — изображение богини Луны, ее храм находился на Авентине. На аверсе — потрет императора Пия, в годы правления которого она была произведена.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Монета была найдена на морском дне во время исследования. Директор морской археологии Управления древностей Израиля подразделения Яаков Шарвит отметил, что подобная монета впервые была обнаружена в стране, она очень редкая и представлена только в крупнейших нумизматических коллекциях мира.

«Эти находки, затерянные в море и исчезнувшие из виду на сотни и тысячи лет, удивительно хорошо сохранились. Некоторые из них чрезвычайно редки, и их открытие дополняет часть исторической загадки прошлого страны», — отметил он.

По словам эксперта, IAA по нумизматике Лиора Сандберга, который идентифицировал монету, она принадлежит к серии из 13 монет, 12 со знаками зодиака и еще одна с полным зодиакальным колесом.

Директор Управления древностей Израиля Эли Эскосидо сказал, что за последнее десятилетие Израиль стал рассматривать море как нечто большее, чем просто границу, и «теперь оно признано его неотъемлемой частью с точки зрения культурного наследия».

«Курсор» писал ранее, что 11-летняя девочка нашла в Иерусалиме редкую монету 2000-летней давности.