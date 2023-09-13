Ученые раскрыли тайну корабля, затонувшего у берегов Израиля 1400 лет назад

Грузовое судно плавало по Средиземному морю примерно в 648-740 годах нашей эры.

Исследователи из Хайфского университета получили ценную информацию о затонувшем судне, которое потонуло у берегов Израиля почти 1400 лет назад. В процессе исследования обломков судна были обнаружены скелеты крыс, что является важным археологическим открытием.

Об этом сообщает "Business Insider".

Речь идет о грузовом судне под названием Ma'gan Mikhael B, которое плавало по Средиземному морю в период с 648 по 740 год нашей эры. Зооархеолог Сберра Хардинг отмечает, что найденные скелеты крыс являются самыми древними останками этих грызунов, которые удалось обнаружить. Более того, это единственное прямое доказательство наличия крыс на затонувшем древнем судне. Часть останков принадлежит черным крысам, которые часто населяли корабли торговцев и путешествовали из Индии и Южной Азии на Ближний Восток более двух тысяч лет назад.

Ученые изучили зубы крыс и выяснили, что некоторые из них были вновь привезены в данную местность. Скорее всего, эти особи были завезены из Туниса или Корсики в центральное Средиземноморье. Если последующие исследования подтвердят, что некоторые крысы на корабле были привезены с центральных островов Средиземноморья, это будет свидетельствовать о более активных коммуникациях и торговле на тот период, чем принято считать.

Кроме скелетов крыс, на затонувшем судне было обнаружено множество артефактов. Они предоставляют ценную информацию о жизни людей на борту торгового судна. В частности, ученые обнаружили керамику раннеисламского и византийского периодов. Интерес вызвал груз, состоящий из орехов и соуса, приготовленного из рыбы. Также обнаружены на стенах судна христианские кресты, арабские и греческие буквы, мусульманские молитвы и другие надписи.

Отмечается, что на борту судна не было человеческих скелетов, что означает, что все члены экипажа удалось спастись и достигнуть берега сразу после того, как корабль сел на мель у берега. После затонувшего судна почти сразу был образован двухметровый слой песка, который помог сохранить все артефакты в отличном состоянии.

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