Украинский певец Олег Скрипка обратился к израильтянам

Популярный украинский музыкант рассказал о тяжелой судьбе одного из пригородов Киева, а также поблагодарил израильтян за помощь украинскому народу в борьбе с российской агрессией.

Известный украинский рок-музыкант Олег Скрипка обратился к израильтянам из пригорода украинской столицы — Гостомеля. В своем видеообращении он отметил, что на протяжении всей войны с россией* находится в Киеве.

На фоне разрушенного дома Скрипка рассказал, что Гостомель был одним из первых населенных пунктов, который подвергся атаке российских захватчиков.

«Тут был просто ад», — заявил Скрипка.

Музыкант рассказал о своем друге Тарасе Чубае, который проживает в Гостомеле. Дом родителей его супруги полностью сгорел. В нем обосновались российские солдаты. Они решили сжечь его перед отступлением. Дом самого Тараса был разграблен.

По словам Скрипки, Гостомель являлся спокойным курортным пригородом Киева.

Жителям Израиля Скрипка сказал, что украинцы теперь лучше понимают, что такое война. Музыкант поблагодарил израильтян за огромную помощь, которую они оказывают украинскому народу.

«Очень много идет и денег, и медикаментов. Я знаю, что наши дети и раненые лечатся в Израиле», — отметил Скрипка.

Он также выразил уверенность в том, что скоро настанет мир. Израильтяне и украинцы смогут летать друг к другу в гости.

«Все будет прекрасно. Пусть процветает наша планета Земля!» — сказал Олег Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка является Заслуженным артистом Украины и лидером группы «Вопли Водоплясова».

Ранее Курсор сообщал, что в сети показали шокирующее видео из Киевской области, где несколько недель зверствовали российские солдаты.

Еще напомним, что в сети показали кадры уничтожения российской техники под Луганском.

Также наш сайт писал, что российские солдаты признаются, что боятся украинских военных и отказываются атаковать.