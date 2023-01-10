Умерла председатель магистратского суда

18:36, Сегодня
Новости Израиля, Общество
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Фото: Pixabay

Покойная была судьей магистратского суда Ришон-ле-Циона.

Скончалась старший судья и председатель магистратских судов Центрального округа Эйнат Рон.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

О причине смерти пока что не сообщили. Рон была судьей магистратского суда Ришон-ле-Циона.

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