Умерла председатель магистратского суда

Фото: Pixabay

Покойная была судьей магистратского суда Ришон-ле-Циона.

Скончалась старший судья и председатель магистратских судов Центрального округа Эйнат Рон. Об этом сообщает Arutz Sheva. О причине смерти пока что не сообщили. Рон была судьей магистратского суда Ришон-ле-Циона.

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Автор материала: Рами Мадрих