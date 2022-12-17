Университет Бен-Гуриона будет подготавливать молодых предпринимателей

В Университете Бен Гуриона предложили программу, с помощью которой будут подготавливать молодых предпринимателей.
Об этом сообщает i24news.tv.
Программа «Лидеры» создана в рамках инновационного центра Yazamut360. Будет сочетать в себе академические курсы с серией быстро развивающихся семинаров по бизнесу и стартапам.
Генеральный директор и основатель Yazamut360 Дана Гэвишби говорит, что сейчас предпринимательство является неотъемлемой частью современного мира и студента должна обладать навыками, которые позволят им развивать свои идеи, создавать стартапы и предлагать их инвесторам.
Отмечается, что израильская экономика привлекала многих технологических гигантов, но есть угроза, что они переманят наших талантливых специалистов.
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