Университет Бен-Гуриона будет подготавливать молодых предпринимателей

Для этого в университете создали программу «Лидеры».

В Университете Бен Гуриона предложили программу, с помощью которой будут подготавливать молодых предпринимателей.

Об этом сообщает i24news.tv.

Программа «Лидеры» создана в рамках инновационного центра Yazamut360. Будет сочетать в себе академические курсы с серией быстро развивающихся семинаров по бизнесу и стартапам.

Генеральный директор и основатель Yazamut360 Дана Гэвишби говорит, что сейчас предпринимательство является неотъемлемой частью современного мира и студента должна обладать навыками, которые позволят им развивать свои идеи, создавать стартапы и предлагать их инвесторам.

Отмечается, что израильская экономика привлекала многих технологических гигантов, но есть угроза, что они переманят наших талантливых специалистов.

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