Уровень воды в озере Кинерет опустился на 21,5 сантиметра ниже его максимального уровня

По данным Управления Кинерета, очень влажная зима, но сухой апрель оставил Кинерет (Галилейское море) всего на 21,5 сантиметра ниже его максимального уровня в 208,80 метра ниже уровня моря.
Об этом сообщает Globes.
Озеро поднялось месяц назад на 35,5 сантиметров от своего максимального уровня, но, несмотря на отсутствие дождя, продолжало подниматься из-за проливных дождей в конце марта. Но, по всей видимости, в ближайшие дни уровень начнет падать.
Два года назад Кинерет достиг 13 сантиметров от своего максимального уровня, но с 1992 года озеро не было настолько полноводным, что властям Кинерета потребовалось открыть плотину на входе в реку Иордан возле кибуца Деганья и позволить воде текут на юг к Мертвому морю.
По данным Метеорологической службы Израиля, в большинстве частей северного Израиля было 80-100% среднегодового значения, в то время как в центральном Израиле было более 100% среднегодового значения. Но в Беэр-Шеве и на юге выпало чуть более 50% среднегодового количества осадков.
Курсор писал ранее, что фермер из Газы нашел статуэтку древней богини. Фермер обрабатывал свой участок в Хан-Юнисе и обнаружил статуэтку богини Анат, которой почти пять тысяч лет. Эксперты рассказали, что статуэтка была обнаружена на важном «сухопутном торговом пути для нескольких цивилизаций».