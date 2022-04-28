Уровень воды в озере Кинерет опустился на 21,5 сантиметра ниже его максимального уровня

19:50, 28 апреля 2022
Новости Израиля, Погода
кинерет фото
Фото: Isaac Harari/FLASH90

По данным Управления Кинерета, очень влажная зима, но совершенно сухой апрель оставил Кинерет всего на 21,5 сантиметра ниже его максимального уровня в 208,80 метра ниже уровня моря.

По данным Управления Кинерета, очень влажная зима, но сухой апрель оставил Кинерет (Галилейское море) всего на 21,5 сантиметра ниже его максимального уровня в 208,80 метра ниже уровня моря.

Об этом сообщает Globes.

Озеро поднялось месяц назад на 35,5 сантиметров от своего максимального уровня, но, несмотря на отсутствие дождя, продолжало подниматься из-за проливных дождей в конце марта. Но, по всей видимости, в ближайшие дни уровень начнет падать.

Два года назад Кинерет достиг 13 сантиметров от своего максимального уровня, но с 1992 года озеро не было настолько полноводным, что властям Кинерета потребовалось открыть плотину на входе в реку Иордан возле кибуца Деганья и позволить воде текут на юг к Мертвому морю.

По данным Метеорологической службы Израиля, в большинстве частей северного Израиля было 80-100% среднегодового значения, в то время как в центральном Израиле было более 100% среднегодового значения. Но в Беэр-Шеве и на юге выпало чуть более 50% среднегодового количества осадков.

Курсор писал ранее, что фермер из Газы нашел статуэтку древней богини. Фермер обрабатывал свой участок в Хан-Юнисе и обнаружил статуэтку богини Анат, которой почти пять тысяч лет. Эксперты рассказали, что статуэтка была обнаружена на важном «сухопутном торговом пути для нескольких цивилизаций».

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Автор материала:
Кати Адхам
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