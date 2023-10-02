Ушла из жизни выдающаяся израильская феминистка и педагог Алиса Шалви

Шалви сыграла ведущую роль в прогрессивном еврейском образовании девочек и повышении статуса женщин.

В понедельник, 2 октября, ушла из жизни профессор Алиса Шалви, ярая феминистка, уважаемый педагог и обладатель множества наград, в том числе Премии Израиля. Ей было 97 лет.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Алиса Шалви сыграла ведущую роль в прогрессивном еврейском образовании девочек и повышении статуса женщин. Она родилась в Эссене, Германия, в ортодоксальной еврейской семье. Ее родители, Бенцион и Перл Маргулис, были религиозными сионистами. Алиса была младшей из двух детей. Семья занималась оптовой торговлей бельем и посудой.

В 1933 году, вскоре после прихода Гитлера к власти в Германии, в доме семьи был проведен обыск, что побудило их переехать в Лондон в мае 1934 года. Там отец и брат Шалви импортировали часы и украшения. Позже они переехали в Эйлсбери, в 50 километрах к северу от Лондона, и жили в небольшом доме в Уоддесдоне, который был частью поместья Джеймса Ротшильда.

Семья построила там завод по производству устройств для калибровки боеприпасов, что обеспечило им финансовое благополучие. В 1944 году Шалви изучала английскую литературу в Кембриджском университете. В 1946 году ее отправили на 22-й Сионистский конгресс в Базель в качестве представителя британских еврейских студентов.

В 1949 году, получив степень по социальной работе в Лондонской школе экономики, Шалви приехала в Израиль, поселившись в Иерусалиме. Она стала преподавателем английского факультета Еврейского университета в Иерусалиме и получила там докторскую степень в 1962 году.

В мае 1950 года она встретила Моше Шелковица, за которого вышла замуж в октябре того же года. У них было шестеро детей.

Шалви возглавляла кафедру английской литературы в Еврейском университете в Иерусалиме и Университете Бен-Гуриона в Негеве. Она была основателем «Пелеха», экспериментальной школы для религиозных девочек, где нетрадиционно преподавали Талмуд (1975–1990), и движения местных ассоциаций «Охалим» (1973–1979).

Она также была директором-основателем (позже председателем) Израильской женской сети (1984–2000). На последней должности она была одной из самых известных защитниц феминистского движения в Израиле, разработав программу, охватывающую большинство форм дискриминации и неблагоприятного положения, с которыми сталкиваются женщины в израильском обществе.

Важной целью ее работы было признание вклада израильских женщин во всех подразделениях и на всех уровнях вооруженных сил, поскольку армейская служба играет значительную роль в экономической, политической и социальной жизни Израиля.

В 1990-х годах Шалви основала Международную коалицию за права агуны. Она также была ректором Института Шехтера в течение четырех лет. Шалви также являлась членом консультативного совета Института «Помни женщин». В 2018 году она опубликовала мемуары под названием «Никогда не родная».

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